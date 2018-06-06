Kore gazisi Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 88 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Öztürk'ün, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında, törenin yapılacağı Hunat Camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı, asri mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine, Öztürk'ün ailesinin ve yakınlarının yanı sıra, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öztürk'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.