Kore Gazisi Mustafa Angay vefat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kore gazisi Mustafa Angay 87 yaşında vefat etti.
Angay'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kore gazisi Mustafa Angay 87 yaşında vefat etti.Angay için Özvatan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, gazinin yakınları, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kaymakam Menderes...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kore gazisi Mustafa Angay 87 yaşında vefat etti.
Angay'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.