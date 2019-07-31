Kore Gazisi Mustafa Angay vefat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kore gazisi Mustafa Angay 87 yaşında vefat etti.Angay için Özvatan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, gazinin yakınları, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kaymakam Menderes...

Kore Gazisi Mustafa Angay vefat etti
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kore gazisi Mustafa Angay 87 yaşında vefat etti.

Angay için Özvatan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, gazinin yakınları, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kaymakam Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ve vatandaşlar katıldı.

Angay'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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