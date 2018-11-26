Kore gazisi Ayça'sına kavuşamadı

- Hikayesi "Ayla" filmiyle beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile büyük benzerlik gösteren 90 yaşındaki Kayserili Kore gazisi Astsubay Mehmet Karamustafaoğlu vefat etti - Karamustafaoğlu, Kore Savaşı sırasında 10 ay boyunca bakımını üstlendiği ve Ayça ismini verdiği Koreli kızı uzun süre aramış ancak bulamamıştı