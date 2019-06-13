Koramaz Vadisi'nde turizm rotası çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Tarihi, kültürel ve doğal birçok mirası bünyesinde barındıran Koramaz Vadisi'nde yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla turizm rotası oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin Kayseri'deki turizmin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, vadide oluşturulacak turizm ve gezi rotalarını belirlemek amaçlı yerli ve yabancı gezi uzmanları Koramaz Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Hem doğal hem de kültürel zenginliklere sahip olan Koramaz Vadisi'ndeki inceleme gezisinde turistler için oluşturulacak rotayla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Turizmcilere vadi gezisinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar A.Ş. Genel Müdürü Serdar Altuntuğ ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı eşlik etti.