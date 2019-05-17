Koramaz Vadisi lavanta kokacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tarihi Koramaz Vadisi'nde, 7 bin 500 metrekarelik alana lavanta türlerinden 4 bin laventin ve 7 bin lavender fidesi dikimine başlandı.

Merkez Melikgazi ilçesinde, tarihi Koramaz Vadisi'nde yer alan Bağpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Şehmus Günaydın, hem Kayseri hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir çalışmanın başlangıcında olduklarını söyledi.

Lavanta ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin istenilen seviyede olmadığını belirten Günaydın, bazı ülkelerin dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilerden milyarlarca dolar kazandığını aktardı.

Muhteşem bir coğrafyada yaşadıklarını ve cennet vatanın her köşesinde tıbbi ve aromatik bitki konusunda çok önemli imkanlar bulunduğunu vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin birçok bölgesinde lavantadan tutun zambağa kadar gülünden tutun da birçok bitkinin yetiştirileceği elverişli ortamlar var. Bugün gıda ve kozmetik sanayisinde esans ve koku ithalatımız var, 450-500 milyon dolar civarında. Bunlar getirisi son derece yüksek ürünler. Faydaları sayılamayacak kadar çok. Lavanta, Osmanlı döneminde sarayda haşere kovucu olarak kullanılmış. Biz burada hem tıbbi ve aromatik bitki hem de görsel olarak turizmimize katkı yapacak bir anlayışla hareket ediyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de lavantadan dünyada çok pahalı fiyatlarla satılan lavanta balını elde edeceklerini söyledi.

Bununla beraber gelişme dönemini tamamladığında 10-12 kilogram civarında yağ elde etmelerinin mümkün olduğunu kaydeden Şahin, şu bilgileri verdi:

"Şu anda lavanta dikeceğimiz saha 7 bin 500 metrekare, bunu içerisinde 4 bin laventin, yaklaşık 7 bin civarında da lavender türlerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Bunlar, daha çok piyasanın kabul gördüğü lavender grubu. Burada sadece lavantadan elde edeceğimiz yağın, balın önemi yok, aynı zamanda lavanta turistler için gelip geçerken uğrayabildikleri, bulunduğunuz bölgede fotoğraf çektirseniz bile sizden para alınarak çiftçilere gelir elde edebileceğiz ayrı bir yer."

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş'ın da katıldığı etkinlikte Vali Günaydın ve davetliler, çiftçi İsmail Kumbara'ya ait araziye lavanta dikti.