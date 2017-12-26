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KOP’tan hayvancılığa destek

YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan illerde yeni ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe destek verileceği bildirildi. Yozgat Gıda ,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOP kapsamında büyükbaş...

26 Aralık 2017 Salı 11:00
KOP’tan hayvancılığa destek
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YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan illerde yeni ahır ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe destek verileceği bildirildi.

Yozgat Gıda ,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOP kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır ve ağıl yapımı inşaat yatırımları ile gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası, yem deposu ve yıkama ünitesi inşaatlarından herhangi birine yüzde 50 hibe destek verileceği belirtildi.

Ahır projelerinin serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olması, ağıl projelerinde ise il müdürlüklerince belirlenecek tip şartının aranacağı ifade edilen açıklamada, başvuruların 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında il müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
HayvancılıkHibe DesteğiKOPYozgat
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