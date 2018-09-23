KOP'tan Çayıralan'a sulama desteği

YOZGAT (AA) - Çayıralan ilçesinde beton sulama kanalları Konya Ovası Projesi (KOP) desteği ile kapalı devre sulama sistemine çevriliyor.

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde 13 bin metre beton sulama kanalı bulunduğunu söyledi.

Kanalların ekonomik ömrünü doldurduğunu ve büyük bir kısmı kullanılmaz halde olduğunu anlatan Başkan Şahiner, şöyle konuştu:

"Bu sulama kanallarını yeniden yapabilmek için bir çok proje hazırladık. En son Yozgat İl Özel İdaresine yaptırılan KOP Projesi kabul görerek 800 bin lira hibe çıktı. 13 bin metre uzunluğundaki kanalın şu an itibariyle 2 bin 400 metresini bu hibe karşılığı yaptırabiliyoruz."

Şahiner, yer altından gidecek bu borular sayesinde görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını ifade ederek, "En büyük getirisi ise su kaybı yaşanmadan vatandaşlarımız tarla ve bahçesini sulayabilecek. Projenin hayata geçmesinde emeği buluna herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.