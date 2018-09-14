Köpek tasmalarının ünü yurt dışına yayıldı

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde yılladır saraçlık yapan Ahmet Üstek'in köpek tasmaları birçok yerden sipariş almaya devam ediyor.

Üstek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden saraçlığın ve semerciliğin geçerli bir meslek dalı olduğunu ancak şimdilerde fazla ilgi görmediğini söyledi.

Bu nedenle değişik şeyler ürettiğini kaydeden Üstek, "Kafamda oluşturduğum modellerle köpek tasmaları yapmaya başladım. Hayli ilgi gördü. Şimdi istek ve talebe göre de işler yaparak çalışmamı sürdürüyorum." diye konuştu.

Üstek, başta Almanya, Azerbaycan, Fransa, Bulgaristan Moskova ve İngiltere’den gelen siparişler üzerine tasmaları sahiplerine gönderdiğini belirterek, "Allah'a şükür çok kazanmasak da elimizin emeğini alıyoruz. Irak'tan istek geldi, oraya da göndereceğim." diye konuştu.