Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinin önünden köpeğin çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda farklı mahallelerde iş yeri önünden 2 köpeğin çalınması, bağ evleri ve villalardan elektronik eşya, kol saati ve bakır kap hırsızlığıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, zanlıların C.Y, Ü.D. ve Y.Ç. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada çalınan köpekler ile diğer malzemelerin bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi.

Bu arada, zanlıların, bir iş yeri önündeki köpeği çalıp, otomobilin bagajına koyması güvenlik kamerasına yansıdı.