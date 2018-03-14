Köpek dövüşü yaptıranlara ve izleyenlere ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta köpek dövüşü yaptıran ve izleyen kişilere para cezası uygulandı.Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Yassıcabel köyü yakınlarındaki boş arazide köpek dövüşü...