Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan esnaf odalarına ziyaret

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan Kahramankazan’da esnaf odalarını ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle görüştü.

İlçeye gelişinde ilk olarak Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Necmettin Erkan burada Oda Başkanı Ali Günhız’dan esnafların durumu ve oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Buradan Kahramankazan Şoförler Odasına geçen Erkan, Oda Başkanı Bünyamin Akdere ile esnafların sorunları ve çözüm yolları üzerine bir süre sohbet etti.

Oda başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) konusunda ikinci bir kooperatife ihtiyaç duyulduğunu, kendilerinin de bu konuda gereken desteği vereceklerini Erkan'a iletti.

Necmettin Erkan da bakanlık olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini, ilçede ikinci bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurma çalışmalarına destek olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise mevcut kredi kefalet kooperatifinin işlevini yerine getiremediği için esnafın mağdur olduğunu, konunun meclis üyelerinin önergesiyle belediye meclisinde görüşüldüğünü belirterek, "Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için belediye meclisi esnaf komisyonu çalışmalara başladı. Genel müdürümüz Necmettin Erkan da konu hakkında bilgi almak için ilçemizi ziyaret etti." diye konuştu.

Necmettin Erkan’a ilçeyi ziyaretinde Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.