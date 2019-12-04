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Konya'ya gelen Narkotik Eğitim Tırı'nda öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı

KONYA (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan "Hedef Olma-Hedefsiz Kalma" uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında hazırlanan Narkotik Eğitim Tır'ı Konya'ya geldi....

Genel 04.12.2019, 12:44
Konya'ya gelen Narkotik Eğitim Tırı'nda öğrencilere uyuşturucunun zararları anlatıldı
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KONYA (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan "Hedef Olma-Hedefsiz Kalma" uyuşturucuyla mücadele projesi kapsamında hazırlanan Narkotik Eğitim Tır'ı Konya'ya geldi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bahçesine park edilen tırda, öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları anlatıldı.

Tırın içinde özel olarak oluşturulmuş eğitim salonununda 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucunun insan vücudundaki etkileri, yaşanmış hikayelerden örneklenerek ziyaretçilere aktarıldı.

Tırı gezen öğrenciler, uyuşturucu madde kullananların hikayeleri ile uyuşturucunun hem sağlık hem de psikolojik açıdan sonuçlarını gösteren anlatımların yer aldığı akıllı ekranlardaki videoları ilgiyle takip etti.

Narkotik Eğitim Tırı, yarın Selçuk Üniversitesi, 6 Aralık'ta Necmettin Erbakan Üniversitesi, 7 Aralık'ta KTO Karatay Üniversitesi, 8 Aralık Pazar günü de Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda ziyarete açık olacak.

#"Narkotik Eğitim Tırı" #konya
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