Konya'ya 134 milyon liralık yatırım

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, perşembe günü Konya’da düzenlenecek toplu temel atma ve açılış merasimi ile 134 milyon liralık 8 tesisin temelini atacak ve 3 tesisin de açılışını gerçekleştirecek.

Temeli atılacak tesisin 7 tanesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve 1 adedi de Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Konya’ya kazandırılacak. Ayrıca Eroğlu merasimde 2 tanesi DSİ, 1 tanesi de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan tesislerin açılışını yapacak.

Eroğlu, düzenlenecek merasimin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yapacak.



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Bakan Eroğlu, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek toplu temel atma ve açılış merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Bozkır Harmanpınarı, Selçuklu Tepekent, Bozkır Dereiçi Barajı ve Sulama tesislerinin; Meram Yeşildere, Taşkent Afşar Göleti ve Sulamaları ile 2 adet taşkın koruma tesisinin ve OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak bir adet tesisin temelini atacak.



Ayrıca Eroğlu, DSİ tarafından inşa edilen 2 adet taşkın koruma tesisi ile DKMP Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin de açılışını gerçekleştirecek.



Konya'da düzenlenen merasimde 10 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 15 aileye de Orköy sertifikası verecek olan Eroğlu, ceviz, badem, zerdali, sedir ve karaçam fidan türlerinden oluşan toplam 4 bin 500 adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.