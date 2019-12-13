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Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu
İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Genel 13.12.2019, 14:52
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına verdi.
Her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Kocaman, AA çalışanlarını tebrik etti.
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