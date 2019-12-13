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Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Skubic, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve...
Genel 13.12.2019, 14:44
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ömer Ali Şahiner ise haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de savaşın hedefi çocuklar" fotoğrafından yana oy kullanırken, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.
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