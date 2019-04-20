Konya'nın sağlık turizmi farkındalık toplantısı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen sağlık turizmi farkındalık toplantısında Konya'nın sağlık turizmi masaya yatırıldı.

Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi'nde 15-22 Nisan turizm haftası kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan SÜ Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, bölgenin geçmişten günümüze turizm yapısını değerlendirdi.

Prof. Dr. Sezgin konuşmasında, son yıllarda turizmde yaşanan değişim ve gelişime dikkat çekti.

Toplantıda kürsüye gelen konunun uzmanı konuşmacılar, sağlık turizmi hakkında bilgiler verdi. Konuşmacılar, katılımcılara ülkenin ve Konya'nın sağlık turizmi içindeki yeri ve önemini anlatırken, medikal turizm, termal turizm konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Sağlık turizminin tarihçesi, mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Bahattin Akyürek, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Aslanlar, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokulların dekan ve müdürleri, Beyşehir Devlet Hastanesi yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

