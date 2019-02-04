Konya'nın kış sporları merkezi yarıyıl tatilinde 10 bin kayakseveri ağırladı

KONYA (AA) - Konya'nın Kış Sporları Merkezi haline dönüşen Aladağ Kayak Merkezi'nin yarıyıl tatilinde 10 bini aşkın kayaksevere ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşların tatil adreslerinden birisi haline gelen Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nin 15 günlük sürede 10 bini aşkın kayaksevere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sözkonusu süreçte vatandaşların Aladağ'a olan talep ve ilgilerinden çok memnun olduklarını vurgulayan Acar, kayak merkezinin ilçenin ekonomisine de katkı sağlamaya başladığını ifade ederek, "Aladağ'da tesislerin tamamlanmasıyla beraber bu rakamın daha da katlanmasını bekliyoruz. Sadece hafta sonu günlerinde değil, hafta içi günlerde de Aladağ'da yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız kayak merkezimize çok fazla ilgi gösteriyor. Yarıyıl tatilinde 10 binin üzerinde hemşerimiz, merkezimizde kış sporu yapma imkanı buldu." dedi.

Aladağ’ın kar kalitesi ve pist genişliği bakımından diğer kayak merkezlerinden daha iyi olduğunu anlatan Başkan Acar, şunları kaydetti:

“Eğimler çok harika, 15-20 dereceye kadar düşen eğimlerimiz var. Ayrıca kristal kar özelliğine sahip bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Kristal kar kolay sıkıştığı için üzerinde daha kolay kayak yapma imkanı oluyor. Bin 900 metreye kadar çam ağaçları ve ormanla bezenen Aladağ’ın doğa harikası bir yer olduğunu ifade edebiliriz. 54 milyon metrekare turizm ilanı çıkartıldı. Bu bölgede 25 kilometre kayak pisti projesi var. 25 kilometre de kayak pisti için önemli bir ayrıntı diyebiliriz. Mavi, kırmızı ve siyah pistlerimiz de var."