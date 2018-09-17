KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Konyamız sağlık alanında çok iyi bir noktada. İnşaatı devam eden şehir hastanemizin açılmasıyla birçok hastanemizin yükü hafiflemiş olacak. Kısa zamanda tedaviler ve hastalarımıza yönelik hizmetlerimiz çok daha kaliteli ve pratik hale gelecektir." dedi.

Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın sağlık alanında çok önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Sağlık İl Müdürlüğü öncülüğünde kapsamlı bir toplantı yaptıklarını anlatan Ağralı, şöyle konuştu:

"Bütün çalışmalarımızı, yatırımlarımızı, hizmetlerimizi masaya yatırdık. İlçelerimizde yapımı devam eden hastanelerimizin son durumlarıyla ilgili bilgi aldık. Ardından 5 hastanemizi ziyaret ettik. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Elhamdülillah Konyamız sağlık alanında çok iyi bir noktada. İnşaatı devam eden şehir hastanemizin açılmasıyla birçok hastanemizin yükü hafiflemiş olacak. Kısa zamanda tedaviler ve hastalarımıza yönelik hizmetlerimiz çok daha kaliteli ve pratik hale gelecektir."

Ağralı, 17 Eylül 1961'in demokrasinin utanç günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mili iradeye 27 Mayıs 1960'ta vurulan darbe ve ardından gelen haksızlıklar, işkenceler, idamlar... Seçimle gelenin seçimle gitmesine tahammül etmeyen içeride ve dışarıdaki tüm hainlerin kendilerince kurtuluş kapısı olarak gördükleri darbeler ve idamlar... Darbeler ülkemizin gelişmesine ve büyümesine hep engel teşkil etmiştir. Dış güçlerin de istediği hep bu olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi de şu an içinden geçtiğimiz ekonomik darbe sürecinin kökü temeli ve gayesi hep aynıdır. Darbelerin ve idamların ülkemize kaybettirdikleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kirli darbeler tarihinin çöplüğünde yerini almıştır."









