Konyalıların tercihi

KONYA (AA) - Sahibinden.com sitesinin hazırladığı ekim ayı verilerine göre, Konya'da en çok 3+1 daireler tercih ediliyor.

Sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehir Konya'da artan yatırım olanakları ve ulaşım projelerinin hayata geçmesiyle birlikte, gayrimenkul sektöründe de hareketlilik yaşanıyor.

Sahibinden.com'un ekim ayı verilerine göre Konya'da, satılık daire tercihi 3+1 dairelerden yana oldu. Konya'nın tarihi ilçeleri arasında yer alan Selçuklu, Karatay ve Meram sırasıyla en fazla daire satılan yerler oldu.

Konya kiralık dairelerde de, satılık dairelerde olduğu en fazla sırasıyla Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerini tercih etti.

Konya'nın tüm ilçelerinin ortalama değerleri incelendiğinde, kiralık dairelerde en çok 3+1 daireler tercih ediliyor.







