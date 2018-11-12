Konyalı yazar Yağmur'a başkentte yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Konyalı yazar Sinan Yağmur, Ankara'da katıldığı kitap imza gününde yoğun ilgi gördü.

Çukurambar'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelen yazar Sinan Yağmur, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Sinan Yağmur, uzun kuyruklar oluşturan okurlarıyla sohbet etti.

Okurlarının ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağmur, imza gününün yaklaşık 9 saat sürdüğünü söyledi.

Saat 22.00'ye kadar devam eden imza gününde okurların uzun kuyruklar oluşturduğunu anlatan Yağmur, "İmza gününde 14 imza kalemi tükendi. Kucağında yaklaşık 25-30 kitapla gelen yüzlerce okur vardı. Başkentin kitap sevdası, aşkın gözyaşlarının sağanağı gibi yağdı. Bundan dolayı tüm okurlarımıza, saatlerce bekleyen kitap sevdalılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.