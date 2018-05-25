Konyalı usta Avustralya'ya minare

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Yükseklik korkusu olanların yapamayacağı minare ustalığı mesleğini sürdüren 42 yaşındaki Ali Kuranel, Avustralya ve Kırgızistan'da minare yapıyor.

Hiçbir korkuyu, tansiyon rahatsızlığını kabul etmeyen minare yapımında, ustalar metrelerce yükseklikte ekmek parası kazanmanın mücadelesini veriyor.



Minarenin dökülen boyası, külahının tamiri için metrelerce yükseğe çıkıp işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan minare ustalarının sayısı ise gün geçtikçe azalıyor.



Konya'da yaşayan minare ustası 42 yaşındaki Ali Kuranel, babasından öğrendiği mesleği sürdürmenin çabasını veriyor.

Yurt içinde yüzlerce minarenin temelinde harcı bulunan Kuranel, dört yıl önce talep üzerine gittiği Avustralya'da Osmanlı usülü minareler yaptı.

Estetik ve zerafetiyle dikkati çeken minarelere her yıl yenilerini ekleyen Kuranel, AA muhabirine, küçük yaştan beri minare inşasında çalıştığını söyledi.

Türkiye'de minare ustalarının sayısının hızla azaldığını anlatan Kuranel, mesleğin tüm zorluğuna rağmen işini büyük keyifle yaptığını dile getirdi.

- "Mimar Sinan'ın zerafet ve çizgilerinin hakim olduğu minareler yaptık"

Kuranel, yurt içinde birçok il ve ilçede çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya ve Kırgızistan'a hizmet ihracımız oldu. Avustralya'da yaşayan Türklerin yaptırdığı camilere Mimar Sinan'ın zerafet ve çizgilerinin hakim olduğu minareler yaptık. Camilerle minareler gayet güzel ve uyumlu oldu. Türkiye'den götürdüğüm kalıplarla yaptık. Minarenin alemini, külahını buradan götürüyorum. Bundan 4 yıl önce yaptığım işin ardından talepler gelmeye başladı. Aşağı yukarı her yıl minare yapıyoruz. Kırgızistan Bişkek'te yapımı devam eden ve Orta Asya'nın en büyük camisinin dört minaresini yaptık. İnşası yakında bitecek camiye 72 metrelik 3'er şerefeli 4 minare ekledik. Türkiye'nin oraya bir hediyesi. Kırgızistan'da iki ekip çalıştık, 6 aya yakın sürdü. Milli ve manevi duygularla çalışıyoruz. O eserleri oraya götürmek ve taşımak gurur verici."

Eserlerinde, Mimar Sinan'ın usülünü minareye yansıtmaya çalıştığını ifade eden Kuranel, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ın mimarideki çizgilerini korumak bizim için çok önemli. Altın oran kuralını küçük ve büyük tüm minarelerde uyguluyoruz. İnsanlar da bunu hissediyor. Günümüzde modernleşme var ama bunu tercih etmiyorum. Ana hatları korunmalı. Mimaride Osmanlı modelini kullanıyoruz. Öncesinde Selçuklu yapısı, dediğimiz daha kalın ve enli minareler yapıyorduk. Mimar Sinan ile son noktasına ulaştığı kanaatindeyim. Mimar Sinan'ı taklit edebilmek bile mükemmel bir sanattır. Tam zamanlı çalışılması durumunda 25 metrelik minare bir ayda bitiyor. Büyük minareleri ise 3 ayda tamamlıyoruz. İki ekiple çalıştığımız işleri daha kısa sürede bitiriyoruz."