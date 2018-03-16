Konyalı öğrenciler, Beyşehir'i gezdi

KONYA (AA) - Kamp yapmak üzere Konya'dan Beyşehir ilçesine gelen öğrenciler, Beyşehir’in tarihi mekanları ve doğal güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.

Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesi tarafından Beyşehir Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen iki gün süreli eğitim ve dinlenme kampına katılan lise ve üniversite öğrencileri, Beyşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen gezi programı çerçevesinde ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Enderun Eğitim Vakfı Konya Şube Başkan Yardımcısı Abdürahim Arslan’ın da eşlik ettiği gezide, öğrenciler ilçenin tarihi mekanlarından Eşrefoğlu Camisini ziyaret etti.

Öğrenciler, daha sonra Beyşehir Gölü üzerinde düzenlenen tekne turuna katıldı.