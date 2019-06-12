Konyalı milli sporcunun hedefi dünya kupasında birincilik

KONYA (AA) - İtalya'da yapılacak Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonası'nda milli formayı giyecek olan Konyalı milli sporcu Enes Sevinç, hedefinin birincilik olduğunu söyledi.

18 yaşındaki Enes Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya'nın Rimini kentinde yapılacak ve üç gün sürecek şampiyonada Türkiye'yi 57 kilo genç erkekler kategorisinde temsil edeceğini belirterek, hedefinin birincilik kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Sevinç Kardeşler Spor Kulübünün sporcusu da olan Sevinç, dünya kupası öncesi çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiğini, kendisinden başarı bekleyenlerin umudunu boşa çıkarmamak için şampiyonada olağanüstü bir gayret göstermenin gayretinde olacağını da sözlerine ekledi.

Sevinç Kardeşler Spor Kulübü antrenörü Ömer Sevinç de, sporcusunun milli takım formasını giyecek olmasının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.



