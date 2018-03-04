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Konyalı iş kadınları bir araya geldi

KONYA (AA) - Konyalı sanayici ve iş kadınları bir araya geldi.Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir restoranda sanayici ve iş kadınları ile bir araya geldi.Kütükcü, yaklaşık 50 sanayici ve iş kadının...

04 Mart 2018 Pazar 12:21
Konyalı iş kadınları bir araya geldi
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KONYA (AA) - Konyalı sanayici ve iş kadınları bir araya geldi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir restoranda sanayici ve iş kadınları ile bir araya geldi.

Kütükcü, yaklaşık 50 sanayici ve iş kadının katıldığı toplantıda, kadınların üretimde ve iş dünyasında inisiyatif almasının önemini vurguladı.

Kadınların sağlıklı bir toplumun gelişiminde ve iş dünyasında önemli olduğunu anımsatan Kütükcü, şöyle konuştu:

"Kadın girişimcilerimiz, kendi işletmelerinde iş gücüne doğrudan katılarak, sorumluluk almış durumdalar. Bu çok kıymetli bir durum. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Cesaretinizden ve kararlılığınızdan dolayı, geleceğinize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah kadın sanayicilerimizin, girişimcilerimizin sayıları her geçen gün artar."

Toplantının devamında kadın girişimciler görüş ve önerilerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Iş KadınıKonya
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