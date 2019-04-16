Konyalı hafız Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu

KONYA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Ürdün Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 63 ülkeden hafız öğrencilerin katıldığı "Uluslararası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ereğli İlçe Müftülüğü Topak Kur'an Kursu öğrencisi Hafız Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.

Anne ve babası Kur'an kursunda öğretici olan, Feyza Nergiz memleketi Ereğli'ye gelişinde arkadaşları ve tarafından coşkuyla karşılandı.

Nergiz burada yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutluyum, Kur'an-ı Kerim okumadan öce ülkeleri gösteriliyordu. Türk olduğum için kendimden gurur duydum, bu beni ayrı bir motive etti. Çok mutluyum orada Türkiye'nin ne kadar iyi şeyler yapabileceğini gösterdik.

Anne Ayşe Nergiz de, "Orada ülkemizi Türkiye'yi temsil etmek ayrı bir güzeldi. Bu bize çok gurur verdi. Bir de Türkiye'nin üzerinde ayrı bir teveccüh vardı. Feyza en küçük yarışmacı olduğundan dolayı herhalde Feyza kızımız Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti gurur duyuyorum." dedi.

İran’ın başkenti Tahran'da 10 Nisan 2019 Çarşamba günü başlayan ve beş gün süren "36. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Okuma" yarışmasına toplam 62 ülkeden 123 kadın ve erkek, hafızlık ve kıraat kategorisinde yarıştı.



84 ülkeden 637 kişinin başvurduğu ve ancak 62 ülkeden 123 kişinin kabul edildiği yarışma 14 Nisan 2019 Pazar günü sona erdi.



Yarışmada Konya'nın Ereğli İlçe Müftülüğüne bağlı Topak Kur'an Kursu öğrencisi Hafız Feyza Nergiz dünya ikincisi oldu.



