Konyalı gazetecilerden Mehmetçiğe destek

HATAY (AA) - Konya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Hatay'a geldi.

Cemiyet başkanı Sefa Özdemir ve beraberindekiler, Kilis'in ardından Hatay'a gelerek Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen'i ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Hatay'ın sürekli gündemde olduğunu aktaran Özdemir, "İnşallah bu harekat kısa sürede tamamlanacaktır. Çok iyi gidiyor, bütün millet bu işin destekçisi, bizler de öyleyiz. Kısa zamanda ülkemizin menfaati doğrultusunda tamamlanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Yetişen de Konyalı gazetecilere teşekkür etti.

Özdemir, Yetişen'e üzerinde Mevlana figürü bulunan plaket takdim etti.