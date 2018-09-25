Konyalı fotoğrafçılar Çanakkale'de

KONYA (AA) - Konyalı fotoğrafçılar, Beyşehir Belediyesinin düzenlediği Çanakkale gezisine katıldı.

Beyşehir Belediyesinin "Beyşehir ecdatla buluşuyor" sloganıyla başlattığı Çanakkale gezisi programları devam ediyor.

Düzenlenen Çanakkale gezisinin 6. turuna Beyşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisi ile ödüllendirilen fotoğrafçıların da aralarında olduğu vatandaşlar katıldı.

Gezi çerçevesinde Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini ziyaret eden katılımcılar, Seyit Onbaşı’nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret etti.

Tur rehberlerinin anlatımı eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, Meçhul Asker Anıtı, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi tarihi alanları da gezen katılımcılar, bundan 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme fırsatı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları Çanakkale gezisi programlarının sürdüğünü belirtti.

Özaltun, "Beyşehir Belediyemiz ile Beyşehir Fotoğraf Kulübü işbirliği neticesinde geride kalan 11. Uluslararası Göl Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında en güzel kareyi çeken fotoğrafçımızı Çanakkale gezisi ile ödüllendirmiştik. Bu son gezimize onların ve bir gazimizin de aralarında olduğu çeşitli mahallelerimizden katılımcılar oldu. Başlattığımız bu programlara yoğun bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla gezilerimiz önümüzdeki günlerde de kesintisiz olarak devam edecek." diye konuştu.