Konyalı doğaseverler, doğa yürüyüşünde buluştu

KONYA (AA) - Konyalı doğaseverler, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen Beyşehir Belediyesi'nin de destek verdiği doğa yürüyüşü etkinliğine Karatay Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'ndan 47 öğrenci katıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ile Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri doğa yürüyüşü etkinliğine doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Beyşehir'de bir araya gelen doğaseverlerin araçlarla Isparta'nın Melikler Yaylası'na gittiğini vurgulayan Büyükkafalı, "Burada 11 kilometrelik Vali Çeşmesi parkurunda doğada yürüyüşü gerçekleştiren katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerinden Pınargözü Mağarası'nı da yakından görme ve tanıma imkanı buldu. Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun Bey'e etkinliğimize verdiği katkı ve desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Beyşehir'in yanı sıra yakın coğrafyalardaki doğal güzellikleri bu tür etkinliklerle görmeye inşallah önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz." dedi.







