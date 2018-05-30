Konyalı berberlerden ombudsmana

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da çok sayıda berber, oda yönetiminin pazar günü dükkan kapatılması kararının mağduriyet oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Konya Berberler ve Kuaförler Odasının, erkek berberlerinin pazar, bayan kuaförlerinin ise salı günleri tatil yapması konusunda aldığı karar, çok sayıda berberin tepkisini çekiyor.

İşlerinin en çok pazar günü yoğun olduğunu savunan berberler, ekonomik yönden zarara uğradıkları gerekçesiyle yaptıkları başvuru sonucunda yasağın kaldırılmasını bekliyor.

Yaklaşık 30 yıldır kent merkezinde berberlik yapan 60 yaşındaki Zekeriye Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü iş yeri açma ve çalıştırma yasağıyla çalışma hürriyetinin engellendiğini savundu.

Arıkan, pazar günleri çalışmalarını engelleyen hiçbir kanuni düzenleme olmadığını, yasa ile değil idari karar ile çalışmalarının yasaklandığını dile getirdi.

Alınan bu karara aykırı hareket edenlere bin 253 lira idari para cezası uygulandığına dikkati çeken Arıkan, pazar günü iş yeri açma izin talebini KDK'ye taşıdıklarını anlattı.

- "Tatil yapmaya değil iş yapmaya ihtiyacımız var"



Arıkan, kentteki 600 berberin çoğunluğunun pazar günü çalışma isteğini belirtmesine rağmen netice alınamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işten başka hiçbir gelirimiz yok. Bakmakla mükellef olduğum kalabalık bir ailem var. Tatil yapmaya değil iş yapmaya ve para kazanmaya ihtiyacımız var. Memurun, işçinin, çalışanın ve askerlerin bir gün izni var, onda da bizim iş yeri açmamız yasak. Bize iş lazım, insanlara da hizmet. Bunun kaldırılması için KDK'ye müracaat ettim. Berber esnafının pazar günleri de dükkanlarını açmalarında bir mahsur olmaması gerekiyor. Bu kararın kaldırılmasını veya bir tatil günü belirlenecekse de hafta içi bir gün tespit edilmesini istiyorum. KDK'den çıkacak kararı bekliyoruz."

Öte yandan, KDK'nin konuyla ilgili başvuruları incelemeye aldığı öğrenildi.



