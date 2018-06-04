Konyalı annelerden Ağrı'daki Mehmetçik'e iftar sürprizi

KONYA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında Ağrı Eleşkirt'teki askerlere iftarda anne yemekleri ikram edildi.

Meram Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi'ndeki kadınlar su böreği, kavurma, sarma, dolma, içli köfte ve baklava yaptı.

Belediye meclis üyeleri, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde vatani görevini yerine getiren askerlere iftarda, anne yemeklerini ulaştırdı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın sevincini Mehmetçiklerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede düzenledikleri iftar programlarının devam ettiğini belirten Toru, "Ağrı Eleşkirt'te de Mehmetçiklerimizle soframızı paylaşmış olduk. Annelerin elleriyle yapılmış yemekler askerlerimizin moral ve motivasyonunu artırırken, duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin." diye konuştu.

İftar programına Eleşkirt Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürgün Derilioğlu, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan, kurum müdürleri, güvenlik korucuları, şehit aileleri ve Mehmetçikler katıldı.



