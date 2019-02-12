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Konya'dan Yemen'e insani yardım

- Ribat İnsani Yardım Derneğince Konyalı hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ayni ve nakdi yardımlar, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi

Konya'dan Yemen'e insani yardım
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KONYA (AA) - Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından, Konya'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 5 bin gıda kolisi ve nakti yardım, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Derneğin Başkanı Seyit Duman, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de çocukların açlık ve hastalıktan öldüğünü belirtti.

Kıtlığın getirdiği hastalıklardan dolayı bölgede büyük insanlık trajedisinin yaşandığına dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"Sağduyulu her insan bu verileri incelediğinde vicdanın sızlamaması mümkün değildir. Binlerce Yemenli kardeşimiz aç susuz ölümle pençeleşiyor. Hayırseverlerle 5 bin gıda paketi, hastalara ve tedavi bekleyen yaralılara nakdi yardım ulaştırdık. Burada susuzluk da had safhada. Tankerlerle kamplara içme suyu götürüyoruz. Şu anda bütün zorluklara rağmen emanetleri yerine ulaştırıyoruz."

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