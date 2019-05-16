Konya'dan Suriye'ye iftarlık kumanya yardımı

KONYA (AA) - Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde yardımseverlerin desteğiyle hazırlanan 39 bin iftarlık kumanya paketi, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, birçok ihtiyaç malzemesine ulaşmakta güçlük çeken Suriyeli mazlumlara 2011 yılından bu yana dernek olarak destek verdiklerini anımsattı.

Uysal, ramazan ayı kapsamında bu yıl "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla çalışmalar yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konya İHH, 120 ülke ve bölgede ramazan ayı boyunca 3 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Suriye çalışmalarına hız vererek Suriye'nin çeşitli bölgelerine ulaştırılmak üzere 39 bin iftarlık kumanya paketi gönderdik. Kumanyanın yanı sıra bayramlık kıyafet, bebek bisküvisi ve un yardımı da gönderildi. Oruçlarını açabilmeleri için yardım ulaştırdığımız mültecilerin bayramı da huzurlu bir şekilde karşılamasını istiyoruz."