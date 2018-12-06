Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde servis minibüsünün virajı dönerken fırlayan tekeri markete girdi.

Atatürk Caddesi Koski binası karşısındaki kavşakta meydana gelen olayda servis minibüsü virajı alırken kopan tekeri, yolun karışışında bulanan bir marketin içine girdi.

Market camını kırarak içeri giren teker, hasara yol açtı.

- Kaymakam Yurdagül, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Konya'nın Ahırlı ilçesinde Kaymakam Kadir Yurdagül, bir dizi ziyaretler yaparak vatandaşın sorunlarını yerinde tespit ediyor.

Ahırlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Kaymakam Kadir Yurdagül, Büyük Öz, Küçük Öz ve Ali Çerçi mahallelerinde yardıma muhtaç ve yaşlıları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve bir süre sohbet etti.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Yurdagül, "Yardıma muhtaç ve yaşlılarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarını yerinde tespit ederek eksiklerini gideriyoruz, onlarla sohbet ediyoruz." dedi.

Yurdagül, daha sonra, pazar esnafını ziyaret etti.

Pazarcıların sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.