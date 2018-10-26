Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine test kitabı hediye etti.

Yalıhüyük Merkez İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda konuşan Koçer, "İleri bir toplum olabilmek, ancak iyi bir eğitim sisteminin oluşturulmasıyla mümkündür." dedi.

Koçer, "Genç, dinamik ve ileri bir Türkiye düşüncesinin gerçekleşmesi, siz değerli gençlerin alacağı ideal bir eğitimin sonucuna bağlıdır. Belediye olarak her zaman eğitime destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Eğitim için ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Yeterki onlar derslerine iyi çalışsınlar." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban da Belediye Başkanı Hasan Koçer'e teşekkür ederek "Başkanımız sağ olsun her zaman yanımızda her desteğini görüyoruz.'' dedi.

- Yalıhüyük'te öğretmenlere Erasmus eğitimi

Yalıhüyük ilçesinde öğretmenlere Erasmus eğitim programı düzenlendi.

Yalıhüyük Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen programda, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü Proje sorumlusu Süleyman Umar tarafından Erasmus eğitimi verildi.

İlçede bulunan tüm öğretmenlerin katıldığı eğitim programında proje hazırlama konuları verildi.