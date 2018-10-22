Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - AK Parti Eskil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Veli Batur getirildi.

Törenle eski Gençlik Kolları Başkanı Tarık Talaşlı’dan görevi devralan Batur, kendinden önceki başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, kendisine yüklenen bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek ve Eskil Gençliği adına güzel çalışmalar yapmak için mücadele edeceğini söyledi.





- Bisiklet ile Türkiye turu

Tekirdağ’da ikamet eden Recep Tiftik (19), bisikletle çıktığı Türkiye turunda Karapınar ilçesine geldi.

Bisikletle Türkiye turu yapmak üzere yaklaşık üç ay önce bisikletle Tekirdağ’dan yola çıkan Tiftik, 15 şehir gezdikten sonra Karapınar’da mola verdi.

Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini belirten Tiftik, "Bir süre önce bisiklet ile Türkiye turu planı yaparak, ülkemizin tüm güzelliklerini görmek istedim." dedi.

Günde yaklaşık 80 kilometre pedal çevirdiğini belirten Tiftik, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki tüm şehirleri gezmek hedefindeyim. 3 ay önce çıktığım bisiklet turunu 1 yıl sonra tamamlamayı umuyorum. Bisiklet ile hem çok yer görüyor hem de insanlarla daha samimi oluyorsunuz. Tarihi ve doğal güzellikleri görüyorum. Güzel ülkemin insanları çok iyi. Çok yardımseverler ve gittiğim yerlerde misafirperverlik gösteriyorlar. Havanın güzel olduğu zamanlarda kamp yaparak doğanın tadını çıkarıyorum."