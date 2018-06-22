Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya milletvekili adayı İsmail Öğütçü, seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Öğütçü, kendisine eşlik eden MHP Beyşehir İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş ve partililerle birlikte ilçe merkezi ve ilçeye bağlı dış mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde destek istedi.

- Seydişehir'de hububat hasadı hazırlıkları

Seydişehir'de hububat hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte Ziraat Odası Başkanlığı, alım için yer hazırlıklarına başladı.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Korkmaz, çiftçilerimizin buğdaylarını ofis kantarının yanında kiralanan arazide emanet usulü depolayacaklarını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 100 dekar alanda yer temizlik çalışması yapıldığını kaydeden Korkmaz, "Depolama alanımızı hazırlıyoruz. 260 bin dekar alanda hububat ekili. Önümüzdeki günlerde hasat başlayacak. Ofisimiz de emanet olarak alımlara başlayacak. Biz de çiftçilerimize depolama yerini hazırlıyoruz. Belediye Başkanımıza iş makinesi yardımından dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize bol kazançlı bereketli hasat yılı geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

- Seydişehir'de asfalt çalışmaları

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce ilçe merkezinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazeteciler yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yolları sıcak asfaltla kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Yeni Cami Mahallesinde devam ettiğini belirten Tutal, "Seydişehir’de yol konforu standartlarını yükseltiyoruz. 2017 yılında 1 milyon metrekarelik asfalt çalışması yapılan ilçemiz genelinde bu yıl çıtayı daha da yüksek tuttuk. Yılbaşından bu yana yollarımızda 390 bin metrekarelik bir asfalt kaplama gerçekleştirdik. Yeni asfalt ihalesi ile bu yılki hedefimiz bu rakamı 1.5 milyon metrekare seviyelerine çıkarmaktır." diye konuştu.