Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerin temizliğini ve bakımını yapıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan bakım onarım isteyen, çevre düzenlemesi gereken camilerde birçok hizmet ve çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

Mahalle muhtarlarından gelen talepler üzerine bu soruna el attıklarını aktaran Özaltun, şunları kaydetti:

"Bir çok camimizde yapılması gereken tamirat işlerini gerçekleştirdik, yardımlar yaptık. Bünyesinde Kur’an kursu olan bir camimizin bahçesine oyun parkı kurduk. Ayrıca, camilerimizin temizlik faaliyetlerine de belediye olarak el attık. Camilerimizin temizliği için oluşturduğumuz mobil temizlik ekibi ile düzenli aralıklarla camilerimizin temizliğini yapıyoruz."





- Seydişehir'de mahalle iftarları

Seydişehir Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iftar öncesi yaptığı konuşmada, mahalle iftarlarını yıllardır geleneksel olarak yaptıklarını söyledi.

Tutal, mahalle sakinlerini davetlerine katıldıkları için teşekkür etti.

İftar programına, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.