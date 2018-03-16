Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesinde yuvalanmış olan terör unsurlarına yönelik devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Karapınar Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, hazırladıkları nevresim takımlarını ve işlemeli Türk bayraklarını operasyon bölgesine gönderdi.

Hotamış Mahallesi'nde açılmış olan Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursuna katılan kursiyerler, hazırladıkları nevresim takımlarını ve işlemeli Türk bayrağını operasyon bölgesine göndermek üzere Karapınar Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aydınbelge'ye teslim etti.

Hazırlanan ürünleri teslim alan Aydınbelge, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında gönüllülük esasına dayanılarak, askerlere moral ve manevi destek mahiyetinde olan bu katkının çok önemli olduğunu belirterek, "Ürünleri hazırlayan kursiyerlere ve kurs öğretmeni Fatma Emir’e milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Bu davranışlar Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermektedir." diye konuştu.





- Yalıhüyük'te aydınlatma çalışmaları

Yalıhüyük ilçesi, Merkez Cami önü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çalışmalarda aydınlatma hatları ve Telekom’a ait iletim hatları yer altına alınarak ikinci bir prestij caddesi olma yolunda ilerliyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Medaş Genel Müdürlüğü ve Telekom bölge müdürlükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucu Cumhuriyet Meydanı aydınlatmamızı yeniliyoruz. Burada bulanan Elektrik havai hatları ve Telekoma ait iletim hatları yer altına alınıyor." dedi.

Koçer, "Ayrıca ilçenin girişinde yer alan Bozkır Yolu Caddesinin de bir milyonluk elektrik havai hatlarının ihalesi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak." diye konuştu.