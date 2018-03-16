Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Derbent ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu yapıldı.

Derbent Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, protokol konuşmalarının ardından tek aday olarak seçime giren mevcut Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ekmekçi tekrar seçildi.

Genel kurula, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Esnaf Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Karamercan, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

- Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Konya'nın Ahırlı İlçesi Şehit Samet Bütün ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek için kermes düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere destek amacıyla düzenlenen kermesin geliri Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı.

Öğretmenleriyle ellerinde Türk bayrakları taşıyarak PTT binasına kadar yürüyen öğrenciler, "Afrin'de savaşan ağabeylerimiz sizleri çok seviyoruz. Unutmayın ki arkanızda bizlerin duaları var. Siz orada bizim geleceğimiz için savaşıyorsunuz. Yüreklerimiz sizin başarınız için atıyor Allah yardımcınız olsun." ifadelerine yer verdi.