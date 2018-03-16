Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Okur Yazarlık Seferberliğinin ardından kurslara ilgi arttı.

Kulu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Çetin Çelikkaya, Cumhurbaşkanı ve eşlerinin başlatmış olduğu seferberlikte, okuma yazma kurslarına ilginin yoğun olduğunu belirterek, açılan 20 kursta toplam 225 kursiyerin katıldığını söyledi.

Çelikkaya, "Okur yazar seferberliğine kursiyerlerimiz ilgi gösteriyor, oldukça istekli ve azimli olmaları bizleri de sevindirmektedir. Devam eden kurslara katılmak isteyenleri bekliyoruz. Birinci kademeden sonra, ikinci kademe kurslar açılacak. Katılmak isteyen yediden yetmişe vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.





- Beyşehir'de kaçak üretim av tüfekleri ele geçirildi

Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, imalat izni olmadan üretildiği iddia edilen ve satış belgesi bulunmayan 22 av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdukları İbrahim K'nın (35) sürücüsü olduğu 34 LG 8121 plakalı otomobilde arama yaptı.

Araçta yapılan aramada üretim müsaadesi olmadan imal edilen ve satış belgesi olmayan 17 kısa dipçik av tüfeği, 1 uzun dipçik av tüfeği, 3 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplamda 21 av tüfeği ele geçiren jandarma ekipleri, silahlara el koydu.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





- Derbent'te çiftçi eğitim semineri

Konya'nın Derbent ilçesinde, çiftçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Derbent İlçe Belediyesi ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün işbirliğinde Derbent Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu katıldı.

Soylu, sunumunda katılımcılara hububat ürünlerinden buğday ve arpa ile mısır, nohut ve çilek üretimine ilişkin bilgiler verdi. Ürünlerin bakımı ve hasadı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Soylu, sunumunun ardından çiftçiler tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Programa, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Uzun ile yöre çiftçileri katıldı.