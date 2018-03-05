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Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde öğrencilere yangın tatbikatı yaptırıldı.Yalıhüyük Anadolu Lisesi, İmam hatip Ortaokulu ve ilkokul öğrencilerine Yalıhüyük Belediyesi itfaiye ekibi tarafından yangın tatbikatı yaptırıldı.Tatbikatta,...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:08
Konya'dan kısa kısa
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KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde öğrencilere yangın tatbikatı yaptırıldı.

Yalıhüyük Anadolu Lisesi, İmam hatip Ortaokulu ve ilkokul öğrencilerine Yalıhüyük Belediyesi itfaiye ekibi tarafından yangın tatbikatı yaptırıldı.

Tatbikatta, ilk yardımın hayat kurtarmada önemine vurgu yapıldı. Yangın tatbikatında itfaiye ekipleri ve okulun sivil savunma kulübü tarafından öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateşe, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

- Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali sona erdi

Çumra Belediyesi ve Çumra Sivil Toplum Kuruluşları önderliğinde 1-4 Mart tarihilerinde düzenlenen Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali sona erdi.

Festival, tarım ve hayvancılık üzerine üretim gerçekleştiren çok sayıda firmanın açtığı stantla renklendi. Festivalde tarım aletleri ve hayvancılık üzerine yem ve yem katkı maddeleri ürünlerinin tanıtımları yapıldı.

Festivalle ilgili olarak bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, 76 firmanın katıldığı ve 4 gün boyunca açık olan Çumra 2. Tarım, Hayvancılık ve Tohumculuk Festivali'nin çok sayıda misafiri ağırladığını söyledi.

"Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlemiştik ve yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalmıştık" diyen Oğuz, "Allah’a hamd olsun bu yıl da geçtiğimiz yıldan daha fazla bir katılımla 4 gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Esnaflarımız başta olmak üzere festival alanını gezen ve şehirde bir hareketliliğe neden olan festival herkesi memnun etti." dedi.

Oğuz, festivalin artık geleneksel bir hale geldiğini festivale katılan esnaflar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.


Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeTatbikatYalıhüyük
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