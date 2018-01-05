Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür yardımları ulaştırıldı.

Yalıhüyük SYDV tarafından yapılan açıklamaya göre, Yalıhüyük'te vakfın şu ana kadar gelen kömür yardımından 150 aileyi faydalandırdı ve bu ailelere bu yıl içinde toplamda 200 ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek.





- Kaymakam Öztürk, Başhekim Taşçı'yı ziyaret etti

Bozkır Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Taşçı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Bozkır Kaymakamı Emre Öztürk, başhekim olarak atanan Taşçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Taşçı, yeni görevinde kendisine başarılar dileyen Kaymakam Öztürk’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.