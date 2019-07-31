Konya'daki trafik kazası

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazada yaralanan aynı yaştaki arkadaşı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adsız Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada yaralanan Mustafa Oğuzhan Metin, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin'in cenazesi, Akşehir'deki Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Mustafa Oğuzhan Metin'in, kurban bayramında giymesi için alınan gömleği, tabutunun üzerine konuldu.

Metin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Seyyit Mahmut Hayrani Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Metin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Yakup Kesici'nin (12), dün aynı mezarlıkta defnedildiği öğrenildi.



- Olay

Akşehir'den Yunak istikametine seyir halindeki 77 DV 072 plakalı tır, dün Adsız Mahallesi'nde, Yakup Kesici'nin (12) kullandığı 42 UB 974 plakalı motosikletle çarpışmış, Kesici, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, motosikletteki arkadaşı Mustafa Oğuzhan Metin ise ağır yaralanmıştı.