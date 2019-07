Konya'daki trafik kazası

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybeden çift, Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde meydana gelen, her iki araçta bulunan 7 kişinin öldüğü kazada ölen Muammer Can (66) ve eşi Memduha Can (66) çiftinin cenazeleri, memleketleri Cihanbeyli ilçesinin Böğrüdelik Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Can çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Mahallede çiftçilik yaptıkları öğrenilen Can çiftinin cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Muammer ve Memduha çiftinin, dün akşam saatlerinde bir yakınlarının Konya'da katıldıkları düğün Cihanbeyli'ye dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi.

Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde dün meydana gelen kazada, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, araçlarda bulunan Muammer Can (56) ve eşi Memduha Can (56), Hakan Yel (22), Muhammed Emin Gül, İbrahim Serdar Olgun, Ela Nur Karacadağ (20) ve Esra Nur Bilecen yaşamını yitirmişti.