Konya'daki trafik kazası

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi.

Merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde meydana gelen, her iki araçta bulunan 7 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Esra Nur Bilecen için Parsana Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Bilecen'in cenazesi, Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Bilecen'in ailesi ve yakınları katıldı.

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki İbrahim Serdar Olgun'un cenazesi de öğle namazını müteakip Elmacı Mezarlığı'na, 23 yaşındaki Muhammed Emin Gül'ün cenazesi de Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçidinde dün meydana gelen kazada, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, araçlarda bulunan Muammer Can (56) ve eşi Memduha Can (56), Hakan Yel (22), Muhammed Emin Gül, İbrahim Serdar Olgun, Ela Nur Karacadağ (20) ve Esra Nur Bilecen hayatını kaybetmişti.