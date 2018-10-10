Konya'daki Trabzonlulardan Karaman ailesine taziye ziyareti

KONYA (AA) - Konya Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve Konya'da Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Konya Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Ünal Karaman ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye çadırında okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından, Ünal Karaman ile bir süre görüşen Dernek Başkanı Celalettin Çiftçi, Karaman ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.