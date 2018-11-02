Konya'daki terör örgütü DEAŞ davası

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde DEAŞ mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından 9'u tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Tutuklu bulunduğu Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Ramazan Aras, tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Kök'ün yalan beyanları sebebiyle uzun süredir hapiste olduğunu öne sürdü.



Hakkındaki beyanların çelişkili olduğunu iddia eden sanık Aras, "Hakkımdaki çelişkili beyanların Kök'ten sorularak düzeltilmesini istiyorum. Memleketimde akrabalarımın yanında gözaltına alındım. Benim DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur, suçsuzum." diye konuştu.



Tarsus 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Özgür Kılıç da Kök ile nasıl tanıştığını daha önce detaylıca anlattığını söyledi.



Villaya düzenlenen operasyonun ardından yapılan incelemede poşetlerden birisinde parmak izinin çıkmasının, örgütle bağlantısı olduğu anlamına gelmediğini öne süren Kılıç, "Mehmet Akif Kök, Suriyeli bir aile için alışveriş yapacağımızı söyledi. Markete gidip bir şeyler alarak o villaya götürdük. Poşetteki parmak izlerim bu sebeple çıktı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.



- "Suçlarını itiraf etmiyorlar"



Tutuklu sanık Mehmet Akif Kök de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını savundu.



Örgütle alakası olan kişileri daha önce fotoğraflarından teşhis ettiğini anlatan Kök, "Tutuklu sanıklara iftira atmadım. Yalan beyanda bulunmadım. Sanıklardan Erhan Fidan, terör örgütü DEAŞ tarafından Konya'ya gönderildiğini, ardından da Suriye'ye gideceğini itiraf etti. Diğer sanıkların da durumu aynıdır fakat suçlarını itiraf etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kök, örgüte biat yemini etmediğini, böyle bir suça karıştığı için pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı erteledi.



- Olay



Kentte gecen yıl 12 Temmuz'da eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.



Merkez Meram ilçesindeki villada çıkan çatışmada DEAŞ mensubu 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı. Operasyonun ardından 9'u tutuklu 10 kişi hakkında dava açılmıştı.