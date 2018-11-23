Konya'daki terör örgütü DEAŞ davası

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde 5 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında haklarında dava açılan 10 sanıktan 9'una 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu 9 sanık, taraf avukatları ve bazı sanıkların yakınları katıldı.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuklu sanıklardan Burhan Yamak'ın ağabeyi, tanık olarak verdiği ifadede, Almanya'da yaşadığını, kardeşinin Konya'ya gezme maksadıyla geldiğini ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Kök, savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiği her şeyi anlattığını iddia etti.

Anlattıkları için tehdit edildiğini belirten Kök, "Tutuklu sanıklardan Ramazan Aras ve bazı sanıklar, aynı gözaltı odasında kaldığımız zaman, beyanda bulunmam halinde örgütün peşimi bırakmayacağını söylediler. Bu yüzden korkmuş ve bildiklerimi anlatmaktan vazgeçmiştim. Daha sonra ayrı bir odaya alınınca bildiğim her şeyi anlattım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım." diye konuştu.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlantı kurulan tutuklu sanık Fahri Karahan ise sanıkların hiçbiriyle irtibatının bulunmadığını savundu.

Herhangi bir örgüt evinde yakalanmadığını öne süren Karahan, "Tek suçum çatışma çıkan villa kiralanırken kefil olmamdı. Konya'da çıkan çatışma haberini ve villayı televizyondan görünce dilekçe yazdım. İki gün sonra da yakalandım." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Özgür Kılıç, İlhan Alparslan, Muhammet Ali Danışman, Burhan Yamak, Ramazan Aras ve Yakup Memi'ye 6 yıl 3 ay, Fahri Karahan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, 18 yaşından küçük R.M'ye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının ise ertelenmesine hükmetti.

Ayrıca heyet, 5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Akif Kök'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için tahliyesine karar verdi.

- Olay

Kentte geçen yıl 12 Temmuz'da eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.

Merkez Meram ilçesindeki villada çıkan çatışmada 5 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı. Operasyonun ardından 9'u tutuklu 10 kişi hakkında dava açılmıştı.