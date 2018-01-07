Konya'daki silahlı saldırı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen saldırının ardından, olayda kullandığı tüfekle polise teslim olan Cem K, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Cem K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Ereğli ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.