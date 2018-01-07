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Konya'daki silahlı saldırı

- Ereğli ilçesinde, dün bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

07 Ocak 2018 Pazar 17:01
Konya'daki silahlı saldırı
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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Ereğli ilçesinde bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren İbrahim Gök ve Savaş Kaynak için öğle namazının ardından, Şaban Kurtsal ve ağabeyi İsmail Kurtsal için ikindi namazının ardından Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İbrahim Gök'ün cenazesi Cinler Mezarlığı'nda, Savaş Kaynak ile Şaban Kurtsal ve İsmail Kurtsal'ın cenazeleri de Meydanbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cenaze törenlerine, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan zanlı Cem K'nın, ilk ifadesinde, olayda kullanmak üzere kalaşnikof siparişi verdiği Savaş Kaynak'ı, isteğini yerine getirmeyip pompalı tüfek getirmesi üzerine öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Cem K, adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal yaşamını yitirmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nın, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti.

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CenazeEreğliKonya'daki Silahlı Saldırı
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